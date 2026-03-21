Tallinas lidostā piedzīvota bīstama situācija; ietekmēti vairāki pasažieru lidojumi
Naktī Tallinas lidostā traucēta aviācijas satiksme drona dēļ, viens lidojums tika novirzīts uz Helsinkiem.
Neilgi pirms pusnakts Tallinas lidosta saņēma ziņojumu no Gaisa satiksmes dienesta, ka Lasnamē virzienā pārvietojas drons, kas var apdraudēt gaisa satiksmi.
"Gaisa satiksmes dienests piemēroja attiecīgās procedūras, kas ietekmēja trīs ielidojošos lidojumus, no kuriem divi tika novirzīti uz gaidīšanas zonu, bet viens – uz Helsinkiem," ziņoja lidosta.
Gaisa satiksme tika traucēta 20 minūtes. "Aviācijā drošība ir pirmajā vietā, un gaisa telpas slēgšana draudu gadījumā palīdz nodrošināt šo drošību," norādīja lidosta.
Policija pastāstīja žurnālam "Postimees", ka vakar pulksten 23:52 viņi saņēma ziņojumu, ka 34 gadus vecs vīrietis bija zaudējis kontroli pār savu dronu netālu no lidostas.
Policija informēja aviācijas dispečera torni un vienlaikus uzsāka drona meklēšanu. Naktī drons tika atrasts uz koka netālu no lidostas, un tā noņemšanai tika piesaistīts Glābšanas dienests.
Policija paskaidroja, ka Tallinas lidostas apkārtnē darbojas bezlidojuma zonas dažādos augstumos un dažādiem lidaparātiem, tostarp bezpilota lidaparātiem, un līdzīgas situācijas Policijas un robežsardzes departamentam vienmēr ir sarežģītas.
Tā kā vīrieša drons nebija reģistrēts attiecīgajā sistēmā (LOIS) un tam nebija atļaujas lidošanai, policija to konfiscēja uzglabāšanai. Lēmumu par turpmāko izmeklēšanu pieņems Transporta departaments.