Tramps nāk klajā ar paziņojumu par Irānu
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka viņš apsver militāro operāciju pret Irānu "pakāpenisku izbeigšanu".
Tramps savā sociālo mediju platformā "Truth Social" ierakstīja, ka ASV "tuvojas mūsu mērķu sasniegšanai, kamēr mēs apsveram mūsu dižo militāro centienu Tuvajos Austrumos pakāpenisku izbeigšanu".
Trampa ieraksts bija līdz šim stiprākā norāde, ka viņš var būt gatavs drīz izbeigt karadarbību pret Irānu, ko ASV un Izraēla sāka 28. februārī.
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita drīz pēc šī Trampa paziņojuma ierakstīja platformā "X", ka "prezidents un Pentagons prognozēja, ka šīs misijas sasniegšana ilgs aptuveni četras līdz sešas nedēļas".
"Rīt aprit trešā nedēļa - un ASV Bruņotie spēki paveic īpašu darbu," turpināja Levita. "Dienu no dienas Irānas režīms tiek grauts, un tās spēja apdraudēt ASV un mūsu sabiedrotos tiek ievērojami vājināta."
Pieaugot bažām par naftas cenu kāpumu un globālo piegāžu trūkumu, ASV Finanšu ministrija piektdien paziņoja, ka uz laiku atceļ sankcijas tai Irānas naftai, kas jau ir iekrauta kuģos.
Tas nozīmē, ka sankcijas neattieksies uz Irānas jēlnaftas un citu naftas produktu piegādi un pārdošanu, ja tie iekrauti kuģos pirms 20. marta. Šis izņēmums būs spēkā līdz 19. aprīlim, paziņoja Finanšu ministrija.
"Uz laiku atbloķējot šo esošo piedāvājumu pasaulei, ASV ātri ielaidīs globālajos tirgos aptuveni 140 miljonus barelu naftas, paplašinot pasaules energoresursu apjomu un palīdzot atvieglot Irānas izraisīto pagaidu spiedienu uz piedāvājumu," sacīja finanšu ministrs Skots Besents.