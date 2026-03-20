VIDEO: ukraiņi ar FPV dronu "nosēdina" okupantu helikopteru un pēc tam piebeidz arī apkalpi
Parasts FPV drons Pokrovskas virzienā iznīcināja vairāk nekā 16 miljonus dolāru vērtu Krievijas helikopteru Ka-52.
Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēki ar FPV dronu notrieca Krievijas helikopteru "Ka-52" kopā ar tā apkalpi, kas mēģināja evakuēties.
Par to ziņo Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts "Madjārs" Brovdi.
Viņš paziņoja, kaienaidnieka helikopteram netālu no Nadiivkas (Doneckas apgabals) trāpīja optiskās šķiedras bezpilota lidaparāts (FPV), ko vadīja 59. Bezpilota sistēmu spēku brigādes 1. bataljona "Augstumu plēsoņas" apkalpe "Baltika".
"Madjārs" piebilda, ka helikoptera apkalpe pēc avārijas nosēšanās mēģināja aizbēgt.
Tomēr krieviem "palīgā" nāca 414. atsevišķās brigādes 1. bataljona "Madjāra putni" droni, kas izbeidza "ienaidnieka ceļojumu".
Viena Krievijas "Ka-52" helikoptera izmaksas ir vismaz 16 miljoni ASV dolāru.
"Ka-52" tiek uzskatīts par vienu no Krievijas armijas galvenajiem uzbrukuma helikopteriem, kas paredzēts uzbrukumiem bruņumašīnām un personālam. Vienlaikus pieaug FPV dronu izmantošana pret šāda veida mērķiem.