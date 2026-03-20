Mašīna apgāzās uz jumta. Varšavas centrā notikusi smaga avārija, viens cilvēks nogādāts slimnīcā
Ceturtdien,19. martā, Varšavas centrā pēc sadursmes mašīna apgāzusies kājām gaisā. Transportlīdzekļu kustība avārijas vietā sākotnēji vairākas stundas bija bloķēta, ziņo "Polsat News".
Ceļu satiksmes negadījums notika plkst. 7.37 (pēc vietējā laika) rotācijas aplī "ONZ" Varšavā. "Kia", braucot virzienā uz centru, ietriecās automašīnā "Opel", pēc tam apmeta kūleni un piezemējās uz jumta, ziņo Varšavas policija. Sieviete, kas vadīja "Kia", tika nogādāta slimnīcā.
Automašīna tika pārvietota uz trotuāru, taču ceļš netika pilnībā atbrīvots vēl vairākas stundas.
Poważny wypadek na Rondzie ONZ 😯 mam nadzieję, że bez ofiar.— Daniel Zalewski (@Zal_Daniel) March 19, 2026
Negadījumā iesaistītie, pēc policijas teiktā, nebija braukuši reibumā un viņiem visiem bija derīgi dokumenti. Policija arī norādīja, ka abi vadītāji apgalvo, ka brauca pie zaļās gaismas. Policija turpina izmeklēt negadījuma apstākļus.