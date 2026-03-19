Apšaudes, likvidēti okupanti un sagrābti gūstekņi. Tā ukraiņu specvienība veica attīrīšanas operāciju Zaporižjas sektorā
Ukrainas HUR vienība "Himera" veiksmīgi attīrīja apdzīvotu vietu Zaporižjas sektorā, iznīcinot ienaidnieka kājniekus.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes Timura Speciālo spēku vienības vienība "Himera" veica sekmīgu kaujas operāciju Zaporižjas sektorā, ziņo Ukrainas izlūkdienesta preses dienests.
Zaporižjas apgabala ciemata attīrīšanas laikā Ukrainas aizstāvji likvidēja okupantus, kas bija nostiprinājušies dzīvojamās ēkās. Karavīri rīkojās metodiski un profesionāli, padzenot ienaidnieku no aizsega un atbrīvojot teritorijas. Lielākā daļa Krievijas kājnieku tika iznīcināti tuvcīņā, bet izdzīvojušie tika sagūstīti.
Sagūstītie Krievijas karavīri ir pievienoti apmaiņas fondam un tiks izmantoti, lai atgrieztu Ukrainas aizstāvjus no Krievijas gūsta. Videoierakstā tika iemūžināta profesionāla CQB (Close Quarters Battle - tuvcīņa un augstas intensitātes taktiskā kauja slēgtās telpās (ēkās, koridoros, transportlīdzekļos)) meistarklase, ko veica "Himera" specvienības karavīri.
Ukrainas Aizsardzības spēku efektivitāte un augstais apmācības līmenis apliecina Ukrainas aizstāvju spēju veiksmīgi darboties sarežģītos apstākļos. Kaujas darbības turpinās, un šādas operācijas stiprina Ukrainas Bruņoto spēku pozīcijas.