Policists pie bistro, kurā tika sašauti cilvēki.
Šodien 09:18
Netālu no Frankfurtes lidostas persona iegāja bistro, sašāva cilvēkus un aizbēga
Bistro Raunheimā, netālu no Frankfurtes lidostas, otrdien nošauti divi cilvēki, paziņojusi Vācijas policija.
Bruņota persona iegāja bistro ap plkst. 3.45 (plkst. 4.45 pēc Latvijas laika) un sašāva divus cilvēkus, kas nomira notikuma vietā, ziņoja policija.
Šāvējs aizmuka, un policija viņu meklē. Teritorija ap bistro ir norobežota.
Aizdomās turamā meklēšanā iesaistīti plaši policijas spēki.