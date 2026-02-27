Vatikāns laiž klajā pastmarku ar Kijivas katedrāli
Vatikāna Pasta dienests ceturtdien laida klajā jaunu pastmarku, kurā attēlota Kijivas grieķu katoļu katedrāle aptumšojuma laikā, šādi simboliskā veidā atgādinot arī par pārbaudījumiem un grūtībām, ko kara laikā katru dienu pieredz ukraiņi, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
Pastmarka izdota nedēļā, kad tiek pieminēta Krievijas pilna mēroga iebrukuma ceturtā gadadiena. Tā sakrīt ar 30. gadadienu kopš Kijivas katoļu diecēzes atjaunošanas pēc Padomju Savienības sabrukuma un katedrāles būvniecības 12. gadadienu.
Jaunajā pastmarkā attēlots Kijivas katedrāles siluets uz vakara gaismas fona.
Pastmarkas nominālvērtība ir 1,35 eiro, kas atbilst standarta vēstules nosūtīšanas izmaksām uz Eiropas valstīm.
Ukrainas grieķu katoļu baznīcas arhibīskaps Svjatoslavs Ševčuks Vatikānā notikušās prezentācijas gaitā pastmarkas izdošanu nosauca par "lielu prieka brīdi".
"Mēs patiešām jūtam, ka Svētais Krēsls mūs ieskauj ar savu uzmanību mūsu vēsturei, mūsu dzīvēm šajā traģiskajā kara brīdī," sacīja arhibīskaps.
Vatikāna Pasta dienests parasti izdod pastmarkas par godu katoļu svētkiem vai nacionālajām baznīcām un dizainā parasti izvairās no politiskām atsaucēm, priekšroku dodot reliģisku personību, īpaši vietējo svēto, attēliem.