Itāliju skāruši plaši aviācijas un dzelzceļa nozarēs strādājošo streiki.
Pasaulē
Šodien 14:54
Itāliju skāruši plaši aviācijas un dzelzceļa nozarēs strādājošo streiki
Itāliju skāruši plaši aviācijas un dzelzceļa nozarēs strādājošo streiki, valstī radot ievērojamus sabiedriskā transporta kustības traucējumus, vēstī Itālijas mediji.
Ceturtdien Itālijas aviācijas nozarē sākās arodbiedrības "CUB Trasporti" rīkots 24 stundu streiks, kurā piedalās piloti, stjuarti un virszemes apkalpošanas darbinieki.
Aviokompānija "ITA Airways" ceturtdien atcēla 55% lidojumu, un iepriekš paziņoja, ka traucējumi gaidāmi arī piektdien.
Sākotnēji šo streiku bija paredzēts rīkot 16. februārī, taču tas uz desmit dienām tika atlikts, ņemot vērā Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu norisi.
Savukārt piektdienas vakarā 24 stundu streiku Itālijā sāks dzelzceļa darbinieki, kura dēļ būtiski tiks ietekmēta vilcienu kustība valstī.