Skandālu satricinātais Luvras muzejs ieguvis jaunu direktoru
Francijas prezidents Emanuels Makrons Luvras muzeja direktora amatā iecēlis pieredzējušo mākslas vēsturnieku Kristofu Leribo, kas līdz šim vadījis Versaļas pili, trešdien pavēstīja valdība.
Luvrā nolaupītie dārgumi
Varas iestādes ziņo, ka zagļi, kuri aizvadītajā dienā 7 minūšu laikā aplaupīja Luvru, nolaupījuši dārgumus vairāku desmitu miljonu eiro vērtībā. ...
Līdzšinējā Luvras direktore Lorensa de Kāra atkāpās no amata otrdien - aptuveni četrus mēnešus pēc Luvras dārglietu zādzības, kas izraisīja plašu rezonansi franču sabiedrībā.
Muzeja reputācija cietusi arī biļešu afēras skandāla dēļ, bet tā darbinieki darba apstākļu dēļ bija pieteikuši streiku.
Elizejas pils paziņojumā De Kāras atkāpšanās raksturota kā "atbildīga rīcība". Luvras direktora amats Francijā tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajiem kultūras jomā.
Leribo bijis arī Orsē muzeja un Parīzes Mazās pils direktors. Karjeras sākumā viņš strādāja Luvras grafikas nodaļā. Luvrā Leribo uzdevums būs risināt prestižās ēkas modernizācijas un drošības stiprināšanas jautājumus.