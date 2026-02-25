Skandālu satricinātais Luvras muzejs ieguvis jaunu direktoru
Jaunais Luvras direktors Kristofs Leribo (foto: Scanpix / Reuters)
Pasaulē

Skandālu satricinātais Luvras muzejs ieguvis jaunu direktoru

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Francijas prezidents Emanuels Makrons Luvras muzeja direktora amatā iecēlis pieredzējušo mākslas vēsturnieku Kristofu Leribo, kas līdz šim vadījis Versaļas pili, trešdien pavēstīja valdība.

Skandālu satricinātais Luvras muzejs ieguvis jaunu...
Safīru tiāra, kaklarota un viens no auskariem. Šo safīru komplektu, kas darināts 19. gadsimta sākumā, valkāja karaliene Hortenzija un karaliene Marija-Amēlija.

Luvrā nolaupītie dārgumi

Varas iestādes ziņo, ka zagļi, kuri aizvadītajā dienā 7 minūšu laikā aplaupīja Luvru, nolaupījuši dārgumus vairāku desmitu miljonu eiro vērtībā. ...

Līdzšinējā Luvras direktore Lorensa de Kāra atkāpās no amata otrdien - aptuveni četrus mēnešus pēc Luvras dārglietu zādzības, kas izraisīja plašu rezonansi franču sabiedrībā.

Muzeja reputācija cietusi arī biļešu afēras skandāla dēļ, bet tā darbinieki darba apstākļu dēļ bija pieteikuši streiku.

Elizejas pils paziņojumā De Kāras atkāpšanās raksturota kā "atbildīga rīcība". Luvras direktora amats Francijā tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajiem kultūras jomā.

Leribo bijis arī Orsē muzeja un Parīzes Mazās pils direktors. Karjeras sākumā viņš strādāja Luvras grafikas nodaļā. Luvrā Leribo uzdevums būs risināt prestižās ēkas modernizācijas un drošības stiprināšanas jautājumus.

Tēmas

FrancijaParīzeEmanuels MakronsLuvra

Citi šobrīd lasa