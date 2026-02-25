Ukraiņu triecienpulka komandieris skaidro, kādi ieroči frontē mainīs kara gaitu
225. atsevišķā triecienpulka komandieris Olehs Širjajevs paziņojis, kādi ieroči Ukrainas bruņotajiem spēkiem būtu jāizmanto frontes līnijās, lai mainītu kara gaitu.
Lai Ukrainas bruņotie spēki veiktu sekmīgu ofensīvu, tiem ir nepieciešams vairāk smago ieroču tieši frontes līnijās. Šādu paziņojumu komentārā laikrakstam "The Telegraph" sniedza Ukrainas bruņoto spēku 225. atsevišķā triecienpulka komandieris Olehs Širjajevs.
Viņš norādīja, ka Krievijas trieciengrupas slēpjas daudzstāvu ēkās, ko Ukrainas droni nevar iznīcināt. Tāpēc Ukrainas armijai frontes līnijās ir nepieciešams vairāk smago ieroču, lai efektīvāk iznīcinātu Krievijas okupantu patvertnes. Širjajevs uzskata, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem ar tālas darbības rādiusa ATACMS, "Storm Shadow" un "HIMARS" raķetēm vajadzētu uzbrukt ne tikai ienaidnieka stratēģiskajiem un militārajiem mērķiem dziļi aizmugurē, bet arī tieši frontē. Viņaprāt, šādus smagos ieročus varētu izmantot, lai iznīcinātu Krievijas dronu operatoru patvertnes.
225. atsevišķā triecienpulka komandieris norādīja, ka Ukrainas karavīri frontes līnijās tieši neizjūt triecienu ietekmi uz mērķiem dziļi Krievijas okupācijas armijas aizmugurē. Viņiem svarīgāka ir ienaidnieka iznīcināšana frontē vai tiešā aizmugurē.
Vērts atzīmēt, ka 2026. gadā starptautiskie partneri piešķirs Ukrainai 38 miljardus dolāru militārajai palīdzībai. Šī nauda tiks izmantota militārā aprīkojuma, ieroču un munīcijas iegādei Ukrainas armijai.
Piemēram, Lielbritānija šogad Kijivai militārajai palīdzībai piešķirs 3 miljardus mārciņu, Vācija - 11,5 miljardus eiro, Beļģija - vienu miljardu eiro, Zviedrija - 3,7 miljardus eiro, Dānija - 2 miljardus eiro, Spānija - 1,2 miljardus eiro un palīdzība būs arī no citām valstīm. Starptautiskie partneri pievērš būtisku uzmanību Ukrainas bruņoto spēku aprīkošanai ar bezpilota lidaparātiem. 2026. gadā vairāk nekā 2,5 miljardi eiro tiks piešķirti Ukrainas dronu ražošanai. Vācija piešķirs vienu miljardu eiro bezpilota lidaparātu iegādei Ukrainas bruņotajiem spēkiem.