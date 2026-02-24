Pusnaktī Maskavā sarīkots sprādziens - nogalināts policists un spridzinātājs
Otrdienas rītā Maskavas centrā kāds vīrietis blakus policijas patruļmašīnai detonēja spridzekli, nogalinot vienu policistu un ievainojot vēl divus. Arī pats uzbrucējs sprādzienā gāja bojā, ziņo Kremlis.
Sprādziens notika ap plkst. 0.05 otrdien [plkst. 23.05 pirmdien pēc Latvijas laika] Savjolovas dzelzceļa stacijas laukumā, teikts ministrijas paziņojumā lietotnē "Telegram". Savjolovas stacija Maskavas ziemeļos ir viens no galvenajiem dzelzceļa mezgliem Krievijas galvaspilsētā.
Spridzeklis eksplodēja, kad vīrietis tuvojās satiksmes policijas darbiniekiem, kas sēdēja patruļmašīnā. Automašīna tika ievērojami bojāta, bet neaizdegās.Notikuma vietu norobežoja policija, un turp tika nosūtītas vairākas ātrās palīdzības mašīnas. Iekšlietu ministrija sākumā paziņoja, ka spridzinātājs esot aizbēdzis. Neilgi pēc tam viņš tomēr tika atrasts miris, kad tika apskatīta notikuma vieta un izskatīti novērošanas kameru ieraksti.
Varas iestādes nesniedza sīkākas ziņas par spridzekli vai spridzinātāja motīvu. Krievijas Izmeklēšanas komiteja paziņoja, ka ir ierosinājusi lietu par policista slepkavības mēģinājumu un par spridzekļu nelikumīgu glabāšanu.
2025. gada decembrī Maskavas dienvidos divi policisti gāja bojā sprādzienā, kad mēģināja pie savas mašīnas aizturēt aizdomīgu personu. Tas notika netālu no vietas, kur pirms dažām dienām bija nogalināts Krievijas armijas ģenerālis.Otrdien aprit četri gadi kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Šī kara laikā Krievijas teritorijā ir notikušas vairākas Krievijas armijas amatpersonu slepkavības.