Viļņas mērs: ar likumu jāaizliedz iebraukt Lietuvā māksliniekiem, kas uzstājas Krievijā un Baltkrievijā
Viļņas mērs Valds Benkunsks pirmdien ierosināja Seima Nacionālās drošības un aizsardzības komitejai gādāt par to, lai māksliniekiem, kas uzstājas Krievijā, tās okupētajās teritorijās vai Baltkrievijā, ar likumu tiktu aizliegts iebraukt Lietuvā.
"Nesenie gadījumi Viļņā - ar reperiem Morgenšternu un Gio Piku - liecina, ka mums nav reāli strādājoša mehānisma, kas aizsargātu Lietuvas informācijas un kultūras telpu no prokremliski noskaņotiem cilvēkiem. Realitāte ir apkaunojoša - (..) man pašam nākas uzraudzīt, uz kādiem pasākumiem tiek pārdotas biļetes, vai arī Viļņas iedzīvotāji vēršas pie manis par šādiem gadījumiem, un tad mēs skrienam pakaļ vilcienam, vēršoties ministrijās," sacīts Viļņas pašvaldības izplatītajā Benkunska paziņojumā.
Tāpēc, pēc mēra domām, ir nepieciešams sistēmisks risinājums, kas māksliniekiem skaidri norādītu, ka aktivitāšu dēļ Krievijā, tās okupētajās teritorijās vai Baltkrievijā viņiem draud aizliegums iebraukt Lietuvā.
Benkunsks uzsver, ka pasākumu organizatori ir ieinteresēti pelnīt naudu, tāpēc nepieciešami tiesiski pasākumi valsts līmenī, lai novērstu naidīgu valstu "maigās varas" izplatīšanos Lietuvā.
Viļņas mērs ierosina grozīt Likumu par ārvalstnieku tiesisko statusu, lai liegtu ieceļošanu Lietuvā personai, kas pēc 2022. gada 24. februāra ir veikusi publiskas kultūras, izklaides, komerciālas un citas darbības Krievijā, tās okupētajās teritorijās vai Baltkrievijā.
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Lietuva noteica iebraukšanas aizliegumu Gruzijas reperim Gio Pikam, kuram bija paredzēts koncerts Viļņā, jo viņš pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā vairākkārt uzstājies Krievijā.
Savukārt aizvadītajā rudenī melnajā sarakstā tika iekļauts Krievijas reperis Morgenšterns, kas arī gatavojās sniegt koncertu Viļņā. Viņa iepriekšējā koncertā Lietuvas galvaspilsētā apmeklētāji bija ieradušies ar apģērbu ar burtu "Z", kas ir kļuvis par Krievijas agresijas pret Ukrainu simbolu.
Abos gadījumos Benkunsks vērsa Lietuvas iestāžu uzmanību uz nepieciešamību noteikt iebraukšanas aizliegumu.