Nīderlandes karalis pieņem jaunās valdības zvērestu.
Pasaulē
Šodien 14:23
Nīderlandes karalis pieņem jaunās valdības zvērestu
Nīderlandes karalis Vilems Aleksandrs pirmdien Hāgā pieņēma jaunās mazākuma valdības zvērestu.
Stājoties valdības vadītāja amatā, 38 gadus vecais Robs Jetens kļuvis par jaunāko premjerministru Nīderlandes vēsturē.
Jetens vadīs trīs partiju valdību, ko veido viņa centriskā D66, centriski labējie kristīgie demokrāti un centriski labējā Tautas partija brīvībai un demokrātijai.
Šīm partijām kopā ir tikai 66 no 150 vietām parlamenta apakšpalātā, tāpēc Jetenam būs jāvienojas ar opozīcijas likumdevējiem, lai rastu atbalstu tiesību aktiem, ko viņa valdība vēlēsies pieņemt.
Jaunā valdība nodevusi amata zvērestu 117 dienas pēc vēlēšanām.
Karalis novēlēja jaunajai valdībai veiksmi šajos "nenoteiktajos laikos".