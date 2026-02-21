Venecuēla paziņojusi, ka grasās atbrīvot no cietuma 379 politieslodzītos
Venecuēlas Nacionālās asamblejas deputāts Horhe Areasa paziņojis, ka Venecuēlas varasiestādes piešķīrušas amnestiju 379 politieslodzītajiem.
Areasa, kurš pārrauga amnestijas procesu, piektdien intervijā televīzijai sacīja, ka 379 ieslodzītie tiks atbrīvoti tuvākajās stundās.
Jau vēstīts, ka Nacionālā asambleja ceturtdien vienbalsīgi pieņēma amnestijas likumu, dodot cerību uz atbrīvošanu simtiem politieslodzīto. Opozīcijas pārstāvji kritizējuši amnestijas likumu, jo tas neattiecas uz tiem, kas tiesāti vai atzīti par vainīgiem militāras rīcības veicināšanā pret Venecuēlu. Starp šiem cilvēkiem var būt tādi opozīcijas līderi kā Nobela Miera prēmijas laureāte Marija Korina Mačado, kuru valdošā partija apsūdz aicināšanā uz starptautisku intervenci. Likums arī neattieksies uz drošības spēku darbiniekiem, kas notiesāti par "terorismu".
Amnestijas likumu paredzēts piemērot ar atpakaļejošu spēku līdz 1999. gadam, attiecinot to arī uz apvērsumu pret toreizējo prezidentu Ugo Čavesu, 2002. gada ģenerālstreiku un 2024. gada protestiem pret apstrīdēto Nikolasa Maduro uzvaru prezidenta vēlēšanās. Tomēr pastāv bažas, ka valdība varētu izmantot šo likumu, lai apžēlotu savējos un selektīvi liegtu brīvību īstiem sirdsapziņas cietumniekiem.