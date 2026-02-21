Tramps draud paaugstināt muitas tarifu līdz 15 procentiem
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņoja, ka paaugstinās globālo muitas tarifu no 10% līdz 15%, un tie stāsies spēkā “nekavējoties”.
Par šo lēmumu viņš pavēstīja sociālajā tīklā “Truth Social”, vien dienu pēc tam, kad ASV Augstākā tiesa atcēla viņa iepriekš noteikto tarifu. Tramps norādīja, ka daudzas valstis gadiem ilgi esot izmantojušas Savienotās Valstis savā labā, un jaunais 15% līmenis esot pilnībā atļauts un juridiski saistošs.
Vienlaikus prezidents brīdināja, ka tuvāko mēnešu laikā sekos arī citi tarifi, kurus viņa administrācija noteiks un izdos saskaņā ar likumu. Lai gan Tramps apgalvo, ka paaugstinātie tarifi stājas spēkā nekavējoties, nav skaidrs, vai parakstīti oficiāli dokumenti, kas precizē to ieviešanas laiku. Iepriekš Baltā nama izplatītajā faktu lapā bija norādīts, ka sākotnējie 10% tarifi stāsies spēkā 24. februārī plkst. 00.01 pēc Austrumkrasta laika.
Tarifu paaugstināšana notiek pēc tam, kad Augstākā tiesa ar sešām balsīm pret trim nolēma, ka Tramps nepamatoti izmantojis Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru aktu (IEEPA), lai piemērotu ārvalstīm tarifus. Reaģējot uz spriedumu, prezidents tajā pašā dienā noteica 10% augstu globālo tarifu, atsaucoties uz citām tirdzniecības pilnvarām, kas ļauj ieviest tikai pagaidu nodevas bez Kongresa apstiprinājuma. Tramps asi kritizēja Augstākās tiesas lēmumu, nosaucot to par “absurdu” un “pretamerikānisku”, kā arī vēršoties pret tiesnešiem, kuri balsoja par spriedumu.