Irāna kādu Lielbritānijas pāri apsūdzējusi spiegošanā, piespriežot viņiem bargu cietumsodu
Irāna apsūdzējusi kādu Lielbritānijas pāri - Kreigu un Lindsiju Foremenu spiegošanā, piemērojot viņiem 10 gadu ilgu cietumsodu.
Pāris tika arestēts pagājušā gada janvārī piecu dienu ceļojuma laikā cauri Irānai ceļā uz Austrāliju. Par viņu aizturēšanu Irānas valsts mediji paziņoja mēnesi vēlāk, un kopš tā laika pāris apcietinājumā pavadījis vairāk nekā 13 mēnešus. Par viņu aizturēšanu Irānas valsts mediji paziņoja mēnesi vēlāk, un kopš tā laika pāris apcietinājumā pavadījis vairāk nekā 13 mēnešus.
Lielbritānijas ārlietu ministre Iveta Kūpere nosodījusi Irānas tiesas lēmumu, raksturojot to kā “pilnīgi nepamatotu” un “šokējošu”. Saskaņā ar ģimenes sniegto informāciju, oktobrī notikušajā trīs stundu garajā tiesas procesā viņiem neesot bijusi iespēja sniegt aizstāvību, turklāt līdz šim neesot publiskoti pierādījumi, kas pamatotu apsūdzības spiegošanā.
Ģimene pauž nopietnas bažas par pāra labklājību un tiesas procesa caurskatāmības trūkumu. Tiek ziņots par ierobežotām iespējām sazināties, aizkavētu piekļuvi juristiem, ieslodzījumu vieninieka kamerā un traucētām konsulārajām vizītēm. Lindsija Foremena atrodas Teherānas Evinas cietuma sieviešu nodaļā, bet Kreigs – politiskajā spārnā. Cilvēktiesību organizācijas norāda, ka Irāna pēdējos gados aizturējusi vairākus ārvalstniekus, bieži apsūdzot viņus spiegošanā vai draudos nacionālajai drošībai, un uzskata šādu praksi par politiski motivētu, ko Teherāna noliedz.