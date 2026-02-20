ASV Augstākā tiesa atzīst Trampa noteiktos muitas tarifus par nelikumīgiem
ASV Augstākā tiesa piektdien atzina, ka prezidents Donalds Tramps, nosakot virkni muitas tarifu, kas satricināja globālo tirdzniecību, ir pārsniedzis savas pilnvaras.
Šis tiesas spriedums bloķē vienu no galvenajiem Trampa izmantotajiem instrumentiem, lai īstenotu savu ekonomisko programmu.
Augstākā tiesa, kurā ir konservatīvo vairākums, pieņēma spriedumu ar sešām balsīm pret trim, norādot, ka Starptautisko ārkārtējo ekonomisko pilnvaru likums "nedod prezidentam tiesības noteikt tarifus".
Tramps izmanto tarifus kā spiediena un sarunu sviru, un pagājušajā gadā, atgriežoties prezidenta amatā, viņš bezprecedenta kārtā, atsaucoties uz ārkārtējām ekonomiskajām pilnvarām, noteica jaunus tarifus gandrīz visiem ASV tirdzniecības partneriem.
Augstākā tiesa piektdien norādīja, ka, "ja Kongress būtu vēlējies piešķirt īpašas un ārkārtējās pilnvaras noteikt tarifus" ar Starptautisko ārkārtējo ekonomisko pilnvaru likumu, "tas to būtu darījis nepārprotami, kā tas konsekventi darīts citos tarifu likumos".
Spriedums neietekmē nozaru nodevas, ko Tramps atsevišķi noteicis tērauda, alumīnija un dažādu citu preču importam.
Augstākās tiesas spriedums apstiprina zemāko instanču tiesu iepriekšējos secinājumus, ka Trampa saskaņā ar Starptautisko ārkārtējo ekonomisko pilnvaru likumu noteiktie tarifi ir nelikumīgi.
Zemākas instances tirdzniecības tiesa maijā nosprieda, ka Tramps pārkāpa savas pilnvaras, piemērojot visaptverošus tarifus, un bloķēja lielākās daļas no tiem stāšanos spēkā, taču valdība šo spriedumu pārsūdzēja.