Dienvidkorejas eksprezidentam piespriests mūža ieslodzījums
Dienvidkorejas tiesa ceturtdien bijušajam prezidentam Junam Sukjolam piesprieda mūža ieslodzījumu, atzīstot viņu par vainīgu sacelšanās vadīšanā saistībā ar 2024. gadā izsludināto karastāvokli.
"Karastāvokļa izsludināšana radīja milzīgas sociālās sekas, un ir grūti atrast kādu norādi, ka apsūdzētais par to būtu izteicis nožēlu," sacīja tiesas priekšsēdētājs tiesnesis Či Kvijons.
"Mēs piespriežam Junam mūža ieslodzījumu," apliecināja tiesnesis.
2024. gada 3. decembra vakarā toreizējais prezidents Juns pārsteidza valsti un starptautisko sabiedrību, izsludinot karastāvokli pirmoreiz kopš astoņdesmitajiem gadiem un nosūtot karavīrus un helikopterus uz parlamentu. Prezidents 4. decembra rītā atcēla karastāvokli pēc tam, kad visi klātesošie Nacionālās asamblejas deputāti aicināja prezidentu to atcelt. Lēmums izraisīja arī plašus protestus.
Parlaments 2024. gada 14. decembrī atstādināja Junu no prezidenta amata impīčmenta ceļā, bet 2025. gada aprīlī viņu no amata oficiāli atcēla Konstitucionālā tiesa. 2025. gada 19. janvārī Juns tika apcietināts par īslaicīgo karastāvokļa izsludināšanu, bet 8. martā tika atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma. Pērn jūlijā viņš atkal tika aizturēts.