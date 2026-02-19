Dronu triecienā cietusi naftas bāze Veļikije Lukos.
150 kilometru attālumā no Latvijas robežas Krievijā naftas bāzē izcēlies pamatīgs ugunsgrēks
Naktī uz ceturtdienu Krievijas Pleskavas apgabalā, Veļikije Lukos, Ukrainas dronu trieciena rezultātā cietusi naftas bāze, kur izcēlies plašs ugunsgrēks, vēsta Ukrainas un Krievijas mediji.
Pleskavas apgabala gubernators Mihails Vederņikovs apstiprinājis ziņas par sprādzienu un ugunsgrēku, norādot, ka trieciena rezultātā aizdegusies naftas produktu tvertne. Sociālajos tīklos publicēti vairāki video, kuros redzams sprādziens un izcēlies ugunsgrēks.
Pleskavas lidostā šobrīd noteikti ierobežojumi, bet varasiestādes brīdinājušas par mobilā interneta ātruma palēnināšanos reģionā.
Veļikije Luki atrodas aptuveni 150 kilometrus uz austrumiem no Latvijas-Krievijas robežas.
