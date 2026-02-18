"Viņš izteica vēlmi tikties" - pēc trīspusējām sarunām Ženēvā Krievijas delegācijas vadītājs uzrunā Ukrainas pārstāvjus
Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem trešdien Ženēvā bijusi atsevišķa tikšanās jau pēc trīspusējām sarunām, kurās piedalījās arī ASV pārstāvji, vēsta Ukrainas sabiedriskā raidorganizācija, atsaucoties uz Ukrainas delegācijas vadītāja Nacionālās aizsardzības un drošības padomes sekretāra Rustema Umerova preses sekretāri Diānu Davitjanu.
Sarunās piedalījušies Umerovs, Krievijas delegācijas vadītājs Vladimirs Medinskis un Ukrainas delegācijas dalībnieks Dāvids Arahamija, partijas "Sluha narodu" ("Tautas kalps") Ukrainas parlamenta frakcijas vadītājs.
Krievijas medijiem Medinskis apstiprināja, ka ir ticies ar Ukrainas pārstāvjiem aiz slēgtām durvīm, bet sarunu saturu neatklāja.
Savukārt Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks komunikācijas jautājumos Dmitro Litvins žurnālistiem uzsvēra, ka Ukrainas pārstāvju tikšanos ar Medinski "noteikti nevajadzētu uzskatīt par atsevišķu formātu".
"Šis cilvēks pats izteica vēlmi tikties papildus, zināmas precizējošas lietas bija par to, kas tika apspriests iepriekš. Nekas īpašs. Par visām detaļām delegācija ziņos prezidentam jau Kijivā, un mēs par to ziņosim," norādīja Litvins.
Kad Krievijas delegācijas vadītājs uzrunāja Ukrainas pārstāvjus, daļa Ukrainas delegācijas jau bija aizbraukusi. Pēc tam tika nolemts, ka Umerovs un Arahamija runās ar Medinski, pauda Zelenska padomnieks.
"Tas nebija plānots, tajā galu galā nebija nekā būtiska, un lūgums - nepadarīt Medinski par kaut ko tādu, kas viņš nav, it kā viņš būtu kaut kas īpašs vai paralēls," uzsvēra Litvins.