Ukrainā rosina stingrāk uzraudzīt SIM karšu pārdošanu
Lai cīnītos pret Krievijas droniem, kas kontrolei izmanto LTE mobilo sakaru tīklu, SIM kartes būtu pārdodamas, tikai uzrādot pasi, un ierobežotā skaitā, uzskata Ukrainas aizsardzības ministra padomnieks Serhijs Beskrestnovs.
"Mūsu ienaidnieks ir izdomājis visvienkāršāko FPV dronu vadības veidu. Viņi ir aizdomājušies, ka FPV dronus var nogādāt ar spārnotiem bezpilota lidaparātiem līdz vietām, kur ir labi un stabili mobilie sakari, un tur dronus nomest uz objektiem," klāstīja padomnieks.
Šādu dronu vada operators no Krievijas, un drona lidojuma laiks ir burtiski minūtes. Šiem uzdevumiem tiek izmantotas tieši Ukrainas SIM kartes," Beskrestnovs skaidroja platformā "Telegram".
"Viens no risinājumiem, kas palīdzēs ietekmēt procesus, ir SIM karšu pārdošana, uzrādot pasi, un ierobežotā daudzumā," rosināja ministra padomnieks.
"Vai tas palīdzēs simtprocentīgi? Protams, nē. Krievijā SIM kartes jau sen tiek pārdotas, uzrādot pasi, un nav problēmu iegādāties SIM kartes no noziedzniekiem vai bezpajumtniekiem," atzina padomnieks.
"Vai tas kaut kādā veidā palīdzēs? Jā! Iedomājieties, ka tagad jebkurš "žduns" bez problēmām var nopirkt 3000 karšu un nosūtīt tās uz Krieviju. Pārdošana, uzrādot pasi, vismaz kaut kādā veidā ierobežos šī nekontrolētā procesa gigantiskos apmērus," uzsvēra Beskrestnovs.
Citu iespēju vidū ir datu pārsūtīšanas pakalpojumu pārtraukšana vienā vai otrā formā, taču, kā norādīja ministra padomnieks, "mēs visi saprotam, cik sāpīgas valstij ir šādas darbības".