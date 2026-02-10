Arvien vairāk vāciešu uzskata ASV par draudu mieram pasaulē
Gandrīz divas trešdaļas vāciešu uzskata, ka Savienotās Valstis tuvākajos gados būtiski apdraudēs mieru pasaulē, liecina otrdien publicētie aptaujas rezultāti.
Saskaņā ar Allensbahas institūta veikto aptauju 65% respondentu, atbildot uz jautājumu, kuras valstis rada lielākos draudus mieram pasaulē, nosauca ASV. Līdzīgā aptaujā 2025. gadā šādu viedokli pauda 46% aptaujāto, bet 2024. gadā - tikai 24%.
Par vislielāko draudu vācieši joprojām uzskata Krieviju. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī no 75% līdz 82% respondentu ikgadējā aptaujā minējuši Krieviju kā valsti, kas rada vislielāko apdraudējumu mieram pasaulē. Šogad šādu viedokli paudis 81% respondentu.
Ķīnu kā valsti, kas apdraud mieru pasaulē, šogad minējuši 46% respondentu.
Aptauja veikta visā valstī no 6. līdz 19. janvārim, intervējot 1077 cilvēkus, kas sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu.
Respondentiem arī jautāts, cik ticama, viņuprāt, ir iespēja, ka Vācija tuvākajos gados varētu iesaistīties karā. Tikai 3% aptaujāto atbildēja, ka, viņuprāt, šāds scenārijs ir ļoti iespējams. Tomēr 28% aptaujāto atzinuši, ka tas ir diezgan iespējams, bet 24% nav varējuši uz šo jautājumu atbildēt.
40% respondentu atbildēja, ka Vācijas iesaistīšanās karā ir drīzāk mazticama, bet 5% vāciešu uzskata, ka tā ir ļoti mazticama.