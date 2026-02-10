Japānā trīs nedēļās spēcīgs sniegputenis laupījis dzīvību vairāk nekā 46 cilvēkiem.
Pasaulē
Šodien 07:34
Japānā trīs nedēļu laikā spēcīgs sniegputenis laupījis dzīvību vairāk nekā 46 cilvēkiem, un 558 cilvēki guvuši ievainojumus, liecina otrdien publiskotie Japānas Ugunsdzēsības un katastrofu pārvaldības aģentūras dati.
Nepārtrauktā snigšana kopš janvāra beigām ir paralizējusi dzīvi Japānas ziemeļos un izraisījusi satiksmes haosu, īpaši Japāņu jūras piekrastē.
Saskaņā ar policijas un vietējo amatpersonu sniegto informāciju daudzi letālie nelaimes gadījumi notikuši, cilvēkiem mēģinot notīrīt sniegu no jumtiem vai pakļūstot zem sniega, kas nogāzies no jumtiem.
Japānas Meteoroloģijas aģentūra ziņoja, ka Aomori, Tohoku reģionā, sniega segas biezums sasniedzis 1,3 metrus.