Šodien 07:55
Japāna atjaunos pasaules lielākās AES darbību
Japāna nākamajā nedēļā atjaunos pasaules lielākās atomelektrostacijas (AES) darbību, piektdien paziņoja šīs AES vadītājs.
Energokompānijas "Tokyo Electric Power" (TEPCO) darbinātā Kasivadzaki-Karivas AES atrodas Niigatas prefektūrā Japānas centrālajā daļā.
Tās vadītājs Takejuki Inagaki preses konferencē paziņoja, ka tiek plānots "iedarbināt reaktoru 9. februārī".
Šī reaktora atkaliedarbināšana janvārī tika apturēta dažas stundas pēc procesa sākuma. Tas notika tehniskas kļūmes dēļ, kas bija saistīta ar trauksmes uzstādīšanu un neietekmēja stacijas drošu darbību.
Kasivadzaki-Karivas AES ir bijusi dīkstāvē, kopš Japāna apturēja kodolenerģijas izmantošanu pēc 2011. gada Fukusimas AES katastrofas.