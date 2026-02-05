Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa trešdien tikās ar Spānijas un Francijas naftas uzņēmumu pārstāvjiem.
Venecuēlas vadītāja Rodrigesa tikusies ar Spānijas un Francijas naftas kompāniju pārstāvjiem
Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa aizvadījusi tikšanos ar Spānijas enegokompānijas "Repsoil" un Francijas naftas kompānijas "Maurel & Prom" pārstāvjiem.
Tikšanās notika apmēram mēnesi pēc tam, kad ASV sagūstīja un aizveda Venecuēlas kreiso autoritāro līderi Nikolasu Maduro. PDVSA divos paziņojumos pavēstīja, ka Rodrigesai bija tikšanās ar "Repsol", lai "stiprinātu valsts enerģētisko suverenitāti ar cieņu un abpusēji izdevīgu sadarbību", un ar "Maurel 7 Prom", lai konsolidētu "stratēģiskās alianses, kas pastiprina valsts enerģijas ražošanas kapacitāti". Abi šie uzņēmumi darbojas Venecuēlā, bet to darbība vairākkārt bijusi traucēta ASV noteikto sankciju dēļ.