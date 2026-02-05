Vācija samazinājusi karavīru skaitu Irākas ziemeļos
Vācijas bruņotie spēki drošības apsvērumu dēļ samazinājuši savu karavīru skaitu Irākas ziemeļos.
Militārais personāls, kas nav steidzami vajadzīgs misijai, tiek pagaidām izvests no Kurdistānas reģiona galvaspilsētas Erbīlas, paziņoja Bruņoto spēku operacionālā pavēlniecība, kā iemeslu minot augošu reģionālu saspīlējumu. Armijas preses sekretārs atteicās pateikt, cik daudz karavīru tiek izvesti un cik daudz vēl paliks.
Šāds solis tiek sperts, reaģējot uz militāras eskalācijas risku starp ASV un Irānu, ziņoja Vācijas žurnāls "Der Spiegel". Vācija piedalās starptautiskā misijā Irākas atbalstam, tai skaitā apmācot Irākas spēkus, ar mērķi novērst ekstrēmistu organizācijas "Islāma valsts" atdzimšanu. Šī misija fokusējas uz Erbīlu, lai gan "Der Spiegel" ziņoja, ka pēdējā laikā šajā misijā dislocēti apmēram 300 Vācijas karavīru, no kuriem lielākā daļa stacionēti Jordānijā.