Ungārijā par ļaužu sakropļošanas centieniem iesloga cietumā vācu kreiso ekstrēmistu, kurš sevi dēvē par nebināru personu
Ungārijas tiesa trešdien Vācijas pilsonim un kreisajam ekstrēmistam Majam T. piespriedusi astoņu gadu cietumsodu par uzbrukumu 2023. gada februārī Budapeštā vairākiem cilvēkiem, vairākus smagi savainojot, pavēstīja tiesa.
Laikā, kad aizdomās turamais 2023. gadā tika aizturēts Vācijā, varasiestāžu paziņojumos un medijos viņš tika identificēts kā vīrietis Simeons T., dažkārt arī kā Simeons Trukss. Atrodoties pirmstiesas apcietinājumā, aizturētais paziņoja, ka ir nebināra persona Maja.
Maja T. bija iesaistīts kreiso ekstrēmistu uzbrukumos cilvēkiem Budapeštā 2023. gada februārī, kad tur notika starptautiska galēji labējo pulcēšanās, atzina Budapeštas municipālā tiesa. Kopumā piecos uzbrukumos tika ievainoti deviņi cilvēki, četri tika ievainoti smagi.
25 gadus vecais vīrietis, kas atbilstoši apsūdzībām ir kreiso ekstrēmistu kustības "Antifa" biedrs, tika atzīts par vainīgu mēģinājumā nodarīt smagus miesas bojājumus un dalībā noziedzīgā organizācijā. Spriedums vēl nav galīgs.
Vācijas pilsonis tika aizturēts Berlīnē 2023. gada decembrī un izdots Ungārijai 2024. gada jūnijā. Šā gada sākumā Vācijā tika tiesāti vēl seši cilvēki, kas apsūdzēti līdzdalībā uzbrukumos.
Maja T. gandrīz gadu ilgās tiesas prāvas laikā apsūdzības nekomentēja, bet kritizēja tiesas procesu kā netaisnīgu un jūnijā aptuveni 40 dienas rīkoja badastreiku, protestējot pret sliktajiem apstākļiem cietumā.