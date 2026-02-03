ASV Kongress apstiprinājis budžetu, ļaujot valdībai atsākt darbu
foto: Zumapress
ASV Pārstāvju palāta otrdien apstiprinājusi budžeta likumprojektu, pieliekot punktu četras dienas ilgušajai valdības darba apturēšanai.
Pasaulē

ASV Kongress apstiprinājis budžetu, ļaujot valdībai atsākt darbu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

ASV Pārstāvju palāta apstiprinājusi ASV budžeta likumprojektu, pieliekot punktu četras dienas ilgušajai valdības darba apturēšanai.

ASV Kongress apstiprinājis budžetu, ļaujot valdība...

Paredzams, ka prezidents Donalds Tramps Kongresa apstiprināto likumu parakstīs nekavējoties. Likumprojektu, kas ir jau 11 no 12 ikgadējiem likumprojektiem par līdzekļu piešķiršanu kārtējam budžeta gadam, kas noslēgsies 30. septembrī, atbalstīja 217 Pārstāvju palātas locekļi, bet pret balsoja 214 kongresmeņi.

Pēdējais likumprojekts, ko vēl jāapstiprina, attiecas uz Iekšzemes drošības ministrijas darbības finansēšanu, un demokrāti pieprasa samazināt izdevumus tiesībsargāšanas iestāžu operācijām.

Tēmas

Donalds TrampsDemokrātiASV KongressASV Pārstāvju palāta

Citi šobrīd lasa