Pasaulē
Šodien 22:12
ASV Kongress apstiprinājis budžetu, ļaujot valdībai atsākt darbu
ASV Pārstāvju palāta apstiprinājusi ASV budžeta likumprojektu, pieliekot punktu četras dienas ilgušajai valdības darba apturēšanai.
Paredzams, ka prezidents Donalds Tramps Kongresa apstiprināto likumu parakstīs nekavējoties. Likumprojektu, kas ir jau 11 no 12 ikgadējiem likumprojektiem par līdzekļu piešķiršanu kārtējam budžeta gadam, kas noslēgsies 30. septembrī, atbalstīja 217 Pārstāvju palātas locekļi, bet pret balsoja 214 kongresmeņi.
Pēdējais likumprojekts, ko vēl jāapstiprina, attiecas uz Iekšzemes drošības ministrijas darbības finansēšanu, un demokrāti pieprasa samazināt izdevumus tiesībsargāšanas iestāžu operācijām.