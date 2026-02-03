Ukrainas izlūkdienests likvidējis "īpašu" okupantu, kurš izcēlās pat starp slepkavām, bendēm un laupītājiem
Ukrainas izlūkdienests likvidējis leitnantu Sergeju "Psihu" Zotovu, kurš nogalināja karagūstekņus un Ukrainas civiliedzīvotājus.
Likvidētais okupants Zotovs acīmredzami nepatika saviem biedriem, jo "Psihs" komandēja aizsposta vienību, kas medīja dezertierus.
3. februārī kļuva zināms, ka Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) karavīriem izdevies likvidēt "īpašu" okupantu, kurš Krievijas armijā izcēlās pat starp simtiem tūkstošu slepkavām, bendēm un laupītājiem. Kādā no iznīcinātajām Krievijas pozīcijām tika atrasts 1990. gada 15. oktobrī dzimušā Sergeja Ivanoviča Zotova līķis. Okupants nošāva mierīgos iedzīvotājus un Ukrainas Bruņoto spēku gūstekņus, turklāt par pēdējiem vēl arī ņirgājās. Saskaņā ar Galvenās izlūkošanas pārvaldes sniegto informāciju, krievu noziedznieks savā sarakstē atzinies visos pastrādātajos noziegumos.
Zotovs ar izsaukuma zīmi "Psihs" uz bruņuvestes savu pozīciju dēvēja par "kapiem" un, visticamāk, bija naida objekts daudziem okupantiem, jo vadīja — kas viņam bija ļoti raksturīgi — aizsprosta vienību dezertieru meklēšanai un notveršanai.
Civilajā dzīvē nevienam nezināmais Sergejs Ivanovičs par "centīgu" noziedzīgu darbību Krievijas Federācijas armijā kļuva par vecāko leitnantu Zotovu.