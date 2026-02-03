Ukrainā tūkstošiem ģimeņu palikušas bez apkures -25 grādu salā
Aizvadītās nakts Krievijas raķešu un dronu triecienu rezultātā Ukrainā simti tūkstoši ģimeņu palikuši bez apkures mīnus 25 grādu salā, otrdien sacīja Ukrainas enerģētikas ministrs Deniss Šmihaļs.
"Astoņi Ukrainas apgabali tika pakļauti uzbrukumam," aizvadītās nakts uzbrukumu komentēja ministrs.
"Tika uzbrukts ar vairāku veidu ballistiskajām un spārnotajām raķetēm, kā arī droniem. Tika uzbrukts daudzstāvu ēkām un siltumenerģijas centriem - termoelektrocentrālēm un termoelektrostacijām, kas darbojās tikai Kijivas, Harkivas un Dņipro rajonu apkures nodrošināšanas režīmā," klāstīja Šmihaļs.
"Mērķi - nemilitāri. Tikai civilie - simti tūkstoši ģimeņu, arī bērni, mērķtiecīgi atstāti bez siltuma visbargākajā ziemas salā, kad gaisa temperatūra ir mīnus 25 grādi," norādīja ministrs.
Aizvadītās nakts trieciens bija pirmais pēc tā dēvētā enerģētikas pamiera. Kremlis bija norādījis, ka tā termiņš ir 1. februāris.
Ukrainas kopienu un teritoriju attīstības ministrs Oleksijs Kuleba paziņoja, ka Krievija ar droniem un raķetēm uzbrukusi mājokļu un enerģētikas infrastruktūrai Kijivas pilsētā, Dņipropetrovskas, Harkivas, Kijivas, Odesas, Sumu, Vinnicas un citos apgabalos.
Kijivā triecienu rezultātā vairāk nekā 1100 māju palikušas bez apkures, Harkivā siltumapgāde uz laiku ir pārtraukta 110 000 mājsaimniecību.