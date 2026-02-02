VIDEO: ukraiņu dronu vienība izglābj savus biedrus no gūsta, likvidējot viņus ielenkušos okupantus
Netālu no Pokrovskas 25. gaisa desanta brigādes bezpilota lidaparātu operatori izglāba savus biedrus no gūsta, likvidējot okupantus, kas viņus bija ielenkuši.
Sičeslavas brigādes bezpilota lidaparātu operatori veica vismaz 10 triecienus pa ienaidnieku, lai palīdzētu Ukrainas bruņoto spēku triecienvienības karavīriem izvairīties no sagūstīšanas.
2. februārī tika ziņots, ka četri Ukrainas bruņoto spēku karavīri uzbruka novērošanas postenim netālu no Pokrovskas, taču viņus ielenca septiņu līdz astoņu okupantu diversiju grupa.
Ukrainas aizstāvjus izglāba viņu biedri no 25. atsevišķās gaisa desanta Sičeslava brigādes. Operatori, vadot dronus, uzbruka krievu karavīriem.
Video redzams, ka desantnieku droni veica vismaz 10 triecienus, vienu pēc otra iznīcinot okupantus. "Dronu bars dezorientēja ienaidnieku, ko Ukrainas karavīri izmantoja, lai izbēgtu no ienaidnieka gūsta," uzsvērts 25. atsevišķā gaisa desanta brigāde. Krievu iebrucēji mēģināja paslēpties tranšejās un krūmos, taču tas viņus neglāba, visa vienība tika iznīcināta.