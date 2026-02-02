Kremlis apstiprina nākamo sarunu kārtu ar Ukrainu Abū Dabī
Kremlis apstiprinājis, ka nākamās trīspusējās sarunas starp Ukrainas, ASV un Krievijas pārstāvjiem paredzētas trešdien un ceturtdien Abū Dabī, vēsta Krievijas ziņu aģentūra "Interfax".
Sākotnēji tikšanās bija plānota svētdien, taču tā tika pārcelta, paziņoja Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs.
Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien paziņoja, ka nākamās trīspusējās sarunas par Krievijas sāktā kara izbeigšanu paredzētas 4. un 5. februārī Abū Dabī.
Tiešas sarunas starp Maskavu un Kijivu pēc ilgstoša pārtraukuma atsākās 23. un 24. februārī ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā vēstnieka Stīva Vitkofa starpniecību un norisinājās aiz slēgtām durvīm. Lai gan puses līdzšinējās sarunas vairākkārt nosaukušas par konstruktīvām, nekas neliecina, ka drīzumā būtu gaidāma kāda vienošanās par kara izbeigšanu.
Vislielākās domstarpības joprojām ir tā dēvētajā teritoriālajā jautājumā. Krievija joprojām pieprasa, lai Ukraina atstāj tās Donbasa teritorijas, ko krievi četru gadu laikā tā arī nav spējuši iekarot. Zelenskis atkārtoti šīs prasības ir kategoriski noraidījis.