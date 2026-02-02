Sekundes līdz traģēdijai: Ķīnā sievietei selfijs ar sniega leopardu gandrīz maksā dzīvību
Ķīnas slēpošanas kūrortā noticis šokējošs incidents — kāda sieviete pietuvojās sniega leopardam, lai uzņemtu “mīlīgu” selfiju, bet plēsējs sievietei pēkšņi uzbruka.
Tūristi, slēpojot ārpus trasēm, pamanīja bīstamo plēsēju un steidzās tam klāt, lai uzņemtu “mīlīgu” foto ar savvaļas dzīvnieku. Pēc dažām sekundēm lielais kaķis uzbruka un sievietei radīja smagus ievainojumus.
Satricinošos kadros redzams, kā leopards mierīgi sēž blakus nekustīgajam upurim vien mirkļus pēc nežēlīgā uzbrukuma.
Just for a selfie with snow leopard, how “far” can one go? pic.twitter.com/wFXXLsqxcL— Billy Wong@Goodbye HK Hello Billy (@BillyWo80572285) February 1, 2026
Tūriste bija ceļā atpakaļ uz viesnīcu kūrortpilsētā Koktokaijā, Ķīnas Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā, kad netālu esošā mežainā apvidū pamanīja reto dzīvnieku. Pēc brīža ieradās arī garāmgājēju grupa, lai tuvāk aplūkotu šo skaisto, taču nāvējošo dzīvnieku. Tad sieviete nolēma pietuvoties, telefons rokās, lai nofotografētos. Viņai izdevās uzņemt drūmu priekšnojautu raisošu selfiju ar plēsēju, pirms tas pēkšņi metās virsū.
Pēc aculiecinieku teiktā, leopards plosīja viņas seju un pat sakoda viņas galvaskausu ar asajiem žokļiem. Klātesošie baidījās, ka sieviete varētu būt nogalināta, jo šausminošajos kadros viņa redzama bez dzīvības pazīmēm guļam uz zemes. Taču, par laimi, plēsējs nespēja izkosties cauri viņas biezajai slēpošanas ķiverei.
Galu galā drosmīgs slēpošanas instruktors aizdzina kaķi, izmisīgi vicinot slēpju nūjas.
Šokētie aculiecinieki tad varēja pieskriet sievietei klāt un aizvilkt viņu drošībā.
Nav zināms neviens gadījums, kad sniega leoparda uzbrukuma dēļ būtu reģistrēta cilvēka nāve.