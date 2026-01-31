VIDEO, FOTO: virs Maskavas novērota reta parādība - viltus mēneši
Virs Maskavas un tās apkārtnes naktī novērota reta optiskā parādība — tā saucamie “viltus mēneši” (paraselēne), kad debesīs līdzās īstajam Mēnesim šķietami parādās vēl “papildu” Mēness diski vai spilgti gaismas plankumi.
“Viltus mēneši” ir atmosfēras optiska ilūzija, kas veidojas nevis kādu objektu dēļ, bet gan gaismas laušanas un atstarošanās rezultātā. Kad īstā Mēness gaisma nonāk augstu atmosfērā esošos plakanos ledus kristālos (parasti plānos, sešstūrainos kristālos), tā laužas (refraktējas) un daļēji atstarojas noteiktos leņķos. Cilvēka acij tas izskatās kā vairāki Mēness attēli vai sānu “Mēneši”.
🌑🌕🌑A rare phenomenon — a “paraselene” — was observed overnight over Moscow and the surrounding region— NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2026
A paraselene, an optical illusion in which multiple Moon disks appear, occurs when light from the real Moon is refracted by flat ice crystals high in the atmosphere above the… pic.twitter.com/mRfzRu1Ilb
Šādas parādības visbiežāk iespējams novērot aukstā laikā, kad atmosfērā ir vairāk ledus kristālu, un pie debesīm ir augsti, plāni mākoņi, kas satur šos kristālus. Parasti vajadzīgs arī spilgts gaismas avots — pilnmēness vai tuvu pilnmēnesim esošs Mēness — lai efekts būtu pietiekami redzams.