Pēc avārijas augstsprieguma līnijās Ukrainā un Moldovā atjaunota elektrība
Ukrainā un Moldovā, kur avārijas dēļ sestdien daudzi reģioni bija palikuši bez elektrības, elektroapgāde atjaunota, pavēstīja abu valstu amatpersonas.
Enerģētiķi atjaunojuši elektroapgādi visos Ukrainas reģionos pēc sestdienas rītā notikušās sistēmiskās avārijas, pavēstīja enerģētikas ministrs Deniss Šmihaļs.
"Visi reģioni atgriežas pie plānotajiem grafikiem, augstsprieguma līnijas un apakšstacijas darbojas normālā režīmā," platformā "Telegram" pavēstīja ministrs.
"Šorīt radušās situācijas cēloņi tiek noskaidroti. No rīta ar minūšu intervālu notika divas avārijas augstsprieguma līnijās. Tā rezultātā septiņos valsts apgabalos radās kaskādveida elektroapgādes pārtraukumi," norādīja Šmihaļs.
"Versijas par kiberuzbrukumu vai ārēju iejaukšanos nav apstiprinājušās. Pēc provizoriskām aplēsēm tas noticis līniju un iekārtu apledojuma dēļ," klāstīja ministrs.
Vissmagākā situācija bija valsts ziemeļos, centrā un Odesas apgabalā, norādīja Šmihaļs.
Arī Moldovas enerģētikas ministrs Dorins Žungietu apliecināja, ka elektroenerģijas piegādes atjaunošana visā valstī ir pabeigta.
Jau ziņots, ka vairāki Ukrainas un Moldovas reģioni sestdien palikuši bez elektrības, Kijivā bija apturēta metro satiksme, un elektrības nebija arī lielā daļā Kišiņevas.