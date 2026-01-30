ASV ģenerālprokurore liek aizturēt bijušo CNN zvaigzni Lemonu, viņu apsūdzot "koordinētā uzbrukumā"
Bijušais raidorganizācijas CNN diktors Dons Lemons aizturēts saistībā ar protestētāju izraisītām nekārtībām baznīcā ASV Minesotas štatā, piektdien paziņoja ASV ģenerālprokurore Pema Bondi. Bondi pavēstīja, ka devusi rīkojumu aizturēt Lemonu un vēl trīs personas, norādot, ka viņi bija iesaistīti koordinētā uzbrukumā baznīcai Minesotas štata pilsētā Sentpolā.
Lemona advokāts paziņoja, ka viņa klients aizturēts naktī Losandželosā. Advokāts uzsvēra, ka Lemona darbs, atspoguļojot protestus pret prezidenta Donalda Trampa administrācijas stingro imigrācijas politiku, "ne ar ko neatšķīrās no tā, ko viņš vienmēr ir darījis". Lemons tagad strādā kā neatkarīgais žurnālists.
Lemons, kurš 2023. gadā tika atlaists no CNN, paziņojis, ka viņam nav nekāda sakara ar organizāciju, kas ieradās baznīcā un sarīkoja tur nekārtības, un ka viņš tur bija kā žurnālists, atspoguļojot 18. janvārī notikušā protesta gaitu.
Pagājušajā nedēļā tika aizturēts pazīstams cilvēktiesību advokāts un vēl divi cilvēki, kas bija iesaistīti protestā. Prokurori viņus apsūdzēja par pilsoņu tiesību pārkāpumiem, jo viņi izjauca dievkalpojumu baznīcā Sentpolā, kur par mācītāju kalpo vietējais ASV Imigrācijas un muitas dienesta darbinieks.