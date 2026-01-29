Šauļu mājas balkonā iekārtojies ļoti reto ūpju pāris. Nu viņiem ligzdā ir otrā ola
Lietuvas dabas draugus iepriecinājusi ziņa, ka ļoti reto ūpju pārim, kurš iekārtojies uz dzīvi kādas dzīvojamās mājas balkonā valsts ziemeļu Šauļu pilsētā, ligzdā parādījusies otrā ola. Vietējos medijos vēsta, ka Lietuvā esot tikai apmēram 10-15 šo putnu pāri.
Vietējais Ekosistēmu aizsardzības centrs vēsta, ka pirmā ola ligzdā parādījās 25. janvārī, bet otrā — 29. janvārī. Pateicoties ligzdošanas vietā uzstādītajai kamerai, dabas draugi varēja sekot šim brīnišķīgajam ģimenes tapšanas brīdim.
Pērn Lietuvas raidsabiedrība LRT vēstīja, ka sakarā ar ūpju pāra apmešanos, pilsētas iedzīvotāji un viesi aicināti šos ļoti retos putnus netraucēt ar droniem un viņiem ļaut mierīgi izaudzināt mazuļus. Publikācijā bija stāstīts, ka vietējais dabas pētnieks Petrs Adeiķis sadarbībā ar Lietuvas zooloģisko dārzu pēc gredzena bija noskaidrojis, ka Lietuvā izšķīlies ūpju tēviņš uz dzīvi Šauļos apmetās 2016. gadā, bet kopš 2017. gada viņa ūjināšana ir labi pazīstama apkārtnes iedzīvotājiem. Savukārt mātīte ir izšķīlusies Šveicē un pirms dažiem gadiem atvesta uz Lietuvu.
Dabas pētnieks pastāstīja, ka viņu neizbrīna ūpju pāra apmešanās pilsētā, tā kā tur visu gadu nav jāsūdzas par barības trūkumu, un kolēģi viņam stāstījuši, ka ūpji mēdz vairoties arī Helsinkos, Cīrihē un Londonā. Viņš norādīja, ka vietējie ātri pamana, ka apkaimē ir apmeties ūpis: samazinās baložu, kovārņu un klaiņojošu kaķu skaits, un tā arī noticis Šauļos.
Jāpiebilst, ka Adeiķis bija vērsies Šauļu pilsētas domē ar lūgumu noteikt dronu lidojumu aizlieguma zonu 50-100 metru attālumā ap šo dzīvojamo māju. Šauļu mēra vietnieks Justins Švegžda pērn pavēstīja LRT, ka pašvaldības darbiniekiem uzdots noskaidrot, vai tas ir īstenojams.