Vācijas policijas vadītājs un iekšlietu ministrs Heinrihs Himlers kopā ar meitu Gudrunu sporta pasākumā Berlīnē 1938. gada 6. martā.
Šodien 05:10
Tēvs - masu slepkava: neticami nacistu līderu pēcnācēju likteņi
1945. gada 27. janvārī – pirms 81 gada, padomju armija un ASV karavīri Polijā atbrīvoja nacistu izveidoto iznīcināšanas un piespiedu darba nometni Aušvicu.
Pēc aplēsēm, dzīvi ir palikuši 196 000 cilvēku, kuri izdzīvoja Holokaustu. Lielākā daļa no tiem bija mazi bērni, dzimuši 1928. gadā vai vēlāk, kad nacistiskās Vācijas rūpnieciskā slepkavības mašīna iznīcināja Eiropas ebrejus, slāvus, romus, homoseksuāļus, Jehovas lieciniekus, cilvēkus ar invaliditāti, nacistu politiskos pretiniekus un citus vajātus upurus, raksta "Ilta-Sanomat".
Holokausta organizētājiem un izpildītājiem palikuši pēcnācēji, kuri dažādos veidos nesa pagātnes nastu.