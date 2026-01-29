Kurš drīkstēs ieceļot ES? Eiropas Komisija nāk klajā ar piecu gadu stratēģiju migrācijas jomā
Šodien Eiropas Komisija iepazīstina ar pirmo Eiropas Patvēruma un migrācijas pārvaldības stratēģiju. Tajā noteikti Eiropas Savienības politiskie mērķi patvēruma un migrācijas jomā, un tā kalpos kā ceļvedis ar konkrētām prioritātēm nākamajiem pieciem gadiem, informē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.
Eiropas Savienība ir sākusi jaunu posmu migrācijas un patvēruma jomā, balstoties uz un nostiprinot būtisko progresu, kas panākts ārējo robežu aizsardzībā, mērķtiecīgas migrācijas diplomātijas īstenošanā, tostarp veidojot stratēģiskas un visaptverošas partnerības ar partnervalstīm, kā arī ieviešot reformas, ko paredz Migrācijas un patvēruma pakts. Šie pasākumi pēdējos gados ir veicinājuši nelikumīgās migrācijas stabilu samazināšanos un uzlabojuši migrācijas pārvaldību.
Stratēģija atkārtoti apliecina Savienības apņēmību izveidot sistēmu, kas ir gan taisnīga, gan stingra, un kas efektīvi pārvalda migrāciju sadarbībā ar partnervalstīm, piedāvājot risinājumus un vienlaikus saglabājot uzticību Eiropas vērtībām. Tajā tiek uzsvērts princips, ka tieši Eiropa lemj, kas ieceļo Eiropas Savienībā un ar kādiem nosacījumiem.
Stratēģijā izklāstīts turpmākais rīcības virziens, lai sasniegtu trīs galvenos mērķus: novērst nelikumīgu migrāciju un izjaukt noziedzīgo cilvēku kontrabandas tīklu darbību; aizsargāt cilvēkus, kuri bēg no kara un vajāšanas, vienlaikus novēršot sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu; kā arī piesaistīt talantus Eiropas Savienībai, lai stiprinātu mūsu ekonomiku konkurētspēju.