Vīrietis tīšām uzlēja zīdainim verdošu kafiju Austrālijas parkā un aizbēga uz Ķīnu. Nu ir cerības viņu saukt pie atbildības
Pusotru gadu pēc šaušalīgā nozieguma, kad Austrālijas pilsētas Brisbenas parkā kāds vīrietis tīšām uzlēja zīdainim vārošu kafiju un pēc tam aizbēga uz Ķīnu, parādījušās cerības, ka viņu izdosies saukt pie atbildības. Ķīna, ar ko Austrālijai nav līguma par noziedznieku izdošanu, plāno nosūtīt izmeklētāju komandu uz Austrāliju, lai palīdzētu noziedznieka atrašanā.
2024. gada 27. augustā nezināms vīrietis uzbruka deviņus mēnešus vecam zīdainim Kvīnslendas štata Brisbenas Henlonparkā, kad viņa ģimene bija sarīkojusi pikniku. Aculiecinieki stāstīja, ka kāds dīvains vīrietis piegājis pie zīdaiņa un viņam uzlējis vārošu kafiju, pēc tam aizskrējis no parka. Par laimi, zīdainim uzreiz sniedza pirmo palīdzību, kāda medmāsa viņu steigušus nogādāja savā dzīvoklī, lai apdegušās vietas apstrādātu ar aukstu ūdeni, pēc tam viņu aizveda uz slimnīcu.
Puišelis cieta smagus sejas un ķermeņa daļu apdegumus, viņš pārcieta vairākas ādas pārstādīšanas operācijas, tomēr, par laimi, pēc trim mēnešiem ģimene paziņoja, ka bērna brūces labi dzīst, kaut gan viņam ir rētas uz sejas un pleca. Viņa ārstēšanai internetā jau savākti vairāk nekā 230 000 Austrālijas dolāru (apmēram 134,45 tūkstoši eiro).
Pateicoties novērošanas kamerām, policijai izdevās identificēt uzbrucēju. Diemžēl tas notika tikai 1. septembrī — kā izrādās, jau 31. augustā vīrietis no Sidnejas lidostas aizlidoja uz Ķīnu. Noskaidrots, ka šis vīrietis kopš 2019. gada vairākkārt ceļojis uz Austrāliju.
Vietējās policijas inspektors Pols Doltons toreiz atzina, ka savā 35 gadu karjerā vēl nebija pieredzējis uzbrukumu tik mazam bērnam, taču norādīja, ka aizdomās turētais bija pazīstams ar policijas darba metodoloģiju un pats bija veicis nepieciešamās darbības, lai izvairītos no policistiem.
Ja vīrietis Austrālijā tiks notiesāts, viņam draud mūža ieslodzījums.
Nu šī vīrieša notveršanas lietā noticis būtisks pavērsiens. Ķīnas vēstnieks Austrālijā Sjao Cjaņs ceturtdien paziņoja, ka “darba grupa” dosies uz Brisbenu, lai palīdzētu izmeklēšanā. “Mēs esam nopietni noskaņoti šīs problēmas atrisināšanā un nepieciešamos pasākumu veikšanā,” Sjao sacīja žurnālistiem Kanberā. Ķīnas izmeklētāju komanda strādās ar Austrālijas amatpersonām, lai “noskaidrotu, kas tieši notika, kā tas notika un kā abas puses var sadarboties turpmāk,” viņš piebilda.
Kopīgā paziņojumā Kvīnslendas policija un Austrālijas federālā policija teica, ka “atbalsta Ķīnas iestāžu delegāciju” un pateicas par viņu “pastāvīgo sadarbību”, ņemot vērā izaicinājumus, kas rodas, ņemot vērā apsūdzētā atrašanās vietu. “Ķīnai ir ekstrateritoriāla jurisdikcija savu pilsoņu kriminālvajāšanai par darbībām, kas veiktas ārpus Ķīnas,” teikts kopīgajā paziņojumā.