Ziemas vētra ASV prasījusi 30 cilvēku dzīvības
ASV vismaz 30 cilvēki ir gājuši bojā spēcīgā ziemas vētrā, kas piemeklējusi valsts ziemeļaustrumu un dienvidu štatus, atstājot daudzus iedzīvotājus bez elektrības ziemas salā.
Augošais upuru skaits ietver divus cilvēkus, kurus sabrauca sniega arkli Masačūsetsā un Ohaio, četrus pusaudžus, kas gāja bojā braucienos ar kamanām Arkanzasā un Teksasā, un sievieti, kuras līķis tika atrasts sniegā Kanzasā.
Ņujorkas pilsētā astoņi cilvēki tika atrasti beigti ārpus telpām.
Tika ziņots arī par četriem nāves gadījumiem Tenesī, pa trim nāves gadījumiem Luiziānā un Pensilvānijā, diviem mirušajiem Misisipi un pa vienam mirušajam Ņūdžersijā, Dienvidkarolīnā un Kentuki.
Dziļa sniega dēļ 2100 kilometru plašā teritorijā no Arkanzasas līdz Jaunanglijas štatiem tika apturēta satiksme, atcelti avioreisi un slēgtas skolas.
Nacionālais meteoroloģiskais dienests ziņoja, ka rajonos uz ziemeļiem no Pitsburgas uzsniga līdz 50 centimetriem sniega, bet gaisa temperatūra vējā nokritās līdz mīnus 31 grādam pēc Celsija.
Stiprais sals, kas skar divas trešdaļas ASV, vēl turpināsies. Meteoroloģiskais dienests pirmdien progrozēja, ka jaunu arktiskā gaisa masu ieplūšana uzturēs salu vietās, kuras jau klāj sniegs un ledus. Ir arī iespējams, ka ASV austrumkrasta daļas šajā nedēļas nogalē var skart jauna ziemas vētra.