ASV imigrācijas policija Mineapolē nošauj vīrieti, izraisot protestus
ASV Imigrācijas un muitas policija (ICE) sestdien Mineapolē nošāva vīrieti, kurš bija ASV pilsonis, izraisot protestus.
Tā bija jau otrā reize šomēnes, kad ICE Mineapolē nogalināja ASV pilsoni.
Sestdien nošautais ir 37 gadus vecais Alekss Preti, kurš strādāja slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā par medicīnas māsu. Lai gan amatpersonas apgalvo, ka Preti esot grasījies uzbrukt ICE darbiniekiem, liecinieku filmētie video to neapstiprina.
Iekšzemes drošības ministrija paziņoja, ka pie Preti atrasta pistole un munīcija.
Baltā nama personāla vadītāja vietnieks Stīvens Millers nosauca Preti par "slepkavu", un viņa ierakstu platformā "X" pārpublicēja viceprezidents Džeimss Deivids Venss.
Tomēr liecinieka ar mobilo tālruni filmētais video rada nopietnus jautājumus par federālo iestāžu sniegto incidenta aprakstu.
ASV plašsaziņas līdzekļu izplatītajā videoierakstā redzams, kā Preti filmē ICE darbiniekus uz sniegotas ielas.
Pēc tam, kad kāds ICE darbinieks nogrūž zemē uz ietves protestējošu sievieti, Preti iejaucas starp viņiem, un viņam uz sejas tiek uzsmidzināts ķīmisks kairinātājs.
Pēc tam ICE darbinieks nogrūž Preti zemē, un vairāki policisti cenšas viņu aizturēt uz apledojušās brauktuves.
Dažas sekundes vēlāk, kad kāds no policistiem acīmredzot atrod un izvelk pistoli no Preti bikšu kabatas, ICE darbinieki atklāj uguni, no attāluma vairākas reizes šaujot arī uz viņa nekustīgo ķermeni.
Minesotas gubernators Tims Volzs nosauca Preti nošaušanu par šausminošu un pieprasīja, lai štata iestādes vadītu izmeklēšanu.
"Federālajai valdībai nevar uzticēt vadīt šo izmeklēšanu. To vadīs štats," preses konferencē sacīja Volzs.
Simtiem protestētāju Mineapolē sestdienas vakarā pulcējās parkā, paužot sašutumu par Preti nogalināšanu.
Piektdien desmitiem tūkstoši cilvēku Mineapoles centrā protestēja pret federālo operāciju pret nelegālajiem imigrantiem.
Jau ziņots, ka 7. janvārī Mineapolē 37 gadus veco ASV pilsoni Renē Nikolu Gudu, kas bija pie sava auto stūres, nošāva ICE darbinieks Džonatans Ross.
Ross atradās netālu no Gudas automašīnas priekšējā stūra vadītāja pusē, kad viņa sāka braukt prom, un ICE aģents raidīja trīs šāvienus, nogalinot Gudu, kas bija trīs bērnu māte.
Šaušanas video, kas uzņemts ar mobilo tālruni, redzams, kā Guda pagriež auto stūri prom no Rosa, kad viņa sāka braukt.
Gudas nošaušanai sekoja plaši protesti gan Mineapolē, gan Ņujorkā, Losandželosā un citās Savienoto Valstu pilsētās, demonstrantiem paužot sašutumu par Gudas nāvi, pieprasot izmeklēšanu un protestējot pret brutālajām ICE operācijām.