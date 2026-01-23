Pasaulē
Šodien 16:02
Kaķis gandrīz nosvilina māju Teksasā. VIDEO
Nereti tiek ziņots par mājas mīluļiem, kuri savās mājās pamanās izraisīt ugunsgrēku, taču parasti runa ir par suņiem. Šoreiz uzmanības centrā nokļuva kaķis, kura dēļ gandrīz nodega māja ASV Teksasas štatā. Tiesa, minča saimnieki notikušajā var vainot tikai paši sevi.
Dalasas apgabala Garlandas ugunsdzēsēji pagājušajā nedēļā saņēma izsaukumu par ugunsgrēku kādā privātmājā, kur liesmas bija pārņēmušas virtuvi. Ugunsdzēsējiem izdevās ugunsgrēku likvidēt, taču liesmas no plīts jau bija izplatījušās līdz durvīm un griestiem, tādējādi virtuvei būs nepieciešams pamatīgs remonts. Par laimi, pārējās mājas telpas necieta.
Novērošanas kameras ieraksta izpēte ļāva noskaidrot vaininieku. Izrādās, kaķis bija uzlēcis uz plīts un to ieslēdza, un tikko parādījās liesma, viņš aizbēga.
Tiesa, kaķa saimnieki paši ir vainīgi, jo plīts virsma bija nokrauta ar dažādiem viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, kamēr pati plīts nebija atvienota no elektrotīkla, pieļaujot tās nejaušu ieslēgšanu.