Japānas premjere atlaidusi parlamentu
Japānas premjerministre Sanaje Takaiči piektdien, 23. janvārī, neilgi pirms 8. februārī gaidāmajām vēlēšanām atlaidusi parlamenta apakšpalātu.
Šis solis ir mēģinājums izmantot viņas popularitāti, lai palīdzētu valdošajai Liberāli demokrātiskajai partijai (LDP) atgūt pozīcijas pēc lieliem zaudējumiem pēdējos gados, taču tas aizkavēs diskusiju un balsojumu par budžetu, kā mērķis ir stimulēt grūtībās nonākušo ekonomiku un risināt strauji augošo cenu problēmu.
Takaiči, kas oktobrī tika ievēlēta par Japānas pirmo premjeri sievieti, amatā ir tikai trīs mēnešus, taču viņas uzticības reitingi ir augsti - aptuveni 70%. Apakšpalātas atlaišana paver ceļu 12 dienu kampaņai, kas oficiāli sāksies otrdien.
Takaiči pirmstermiņa vēlēšanu plāna mērķis ir izmantot viņas popularitāti, lai paplašinātu valdošo vairākumu apakšpalātā. Premjere ir stingras konservatīvās nostājas piekritēja un vēlas izcelt atšķirības ar savu centristu priekšgājēju Sigeru Isibu. Takaiči uzsver, ka vēlētājiem ir jāvērtē viņas fiskālie soļi, turpmāka militāro spēku palielināšana un stingrāka imigrācijas politika, lai padarītu Japānu "stipru un pārtikušu".
Lai gan optimistiskais un izlēmīgais tēls ir nodrošinājis viņai augstu popularitāti, īpaši jauniešu vidū, LDP nav populāra, jo tā atkopjas no politisko fondu skandāla. Daudzi tradicionālie LDP vēlētāji sliecas par labu jaunajām izteikti labējām opozīcijas partijām, tādām kā antiglobālistu "Sanseito".