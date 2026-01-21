Tramps kritizē ANO par nespēju realizēt savu potenciālu
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien atkal kritizēja ANO, uzsverot, ka šī organizācija neizmanto savu potenciālu.
"ANO nav bijusi pārāk noderīga. Esmu liels ANO potenciāla cienītājs, bet tā nekad nav attaisnojusi savu potenciālu," preses konferencē paziņoja Tramps.
Jautāts, vai viņš vēlas aizstāt ANO ar savu Gazas Miera padomi, Tramps atbildēja: "Es uzskatu, ka ir jāļauj ANO turpināt darbu, jo tās potenciāls ir tik liels."
Tramps arī apgalvoja, ka ANO būtu bijis jāatrisina visi kari, ko esot atrisinājis viņš. "Es nekad nevērsos pie viņiem. Es nekad pat nedomāju pie viņiem doties. Viņiem būtu jāspēj šos karus atrisināt. Viņi to nedara," teica Tramps.
ASV prezidents ir vairākkārt apgalvojis, ka viņa administrācija pērn pārtraukusi astoņus karus un viņš par to ir pelnījis Nobela Miera prēmiju. Tramps to atkārtoja arī otrdienas vakara preses konferencē Baltajā namā, atskatoties uz paveikto pirmajā gadā kopš atgriešanās Baltajā namā.
Miera padome izveidota saskaņā ar Trampa miera plānu kara izbeigšanai Gazas joslā, un tai jāuzrauga šīs teritorijas pārvaldīšana pārejas periodā. Taču diplomāti, kas iepazinušies ar padomes statūtiem, ziņu aģentūrai DPA norādīja, ka tā ir neslēpts izaicinājums ANO.
Pēc visa spriežot, ASV vēlas ievērojami paplašināt Miera padomes pilnvaras, lai tās uzdevumos iekļautu arī stabilitātes veicināšanu un konfliktu risināšanu visā pasaulē. Statūtu projektā paredzēts, ka Tramps būs Miera padomes valdes priekšsēdētājs un ka tās locekļi var būt tikai viņa uzaicināti valstu vadītāji un premjerministri.