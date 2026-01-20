Vai mēs varam uzticēties Trampam? Urzula fon der Leiena izsaka šaubas
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena, otrdien runājot Davosā Pasaules ekonomikas forumā, izteica šaubas par ASV prezidenta Donalda Trampa uzticamību, atgādinot, ka Tramps pērn solīja Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm neuzlikt jaunus muitas tarifus.
Trampa plāns par jaunu tarifu noteikšanu Grenlandes krīzes dēļ ir "kļūda, īpaši ilggadējo sabiedroto attiecībās", norādīja EK prezidente.
"ES un Savienotās Valstis pērn jūlijā vienojās par tirdzniecības darījumu," sacīja Leiena, "un politikā, tāpat kā biznesā, darījums ir darījums. Un, kad draugi paspiež viens otram roku, tam ir kaut kas jānozīmē."
"Mēs uzskatām Savienoto Valstu iedzīvotājus ne tikai par mūsu sabiedrotajiem, bet arī par mūsu draugiem. Un mūsu nonākšana lejupejošā spirālē tikai palīdzēs tiem pašiem pretiniekiem, ko mēs abi esam ļoti apņēmušies atturēt no stratēģiskās ainavas," piebilda EK prezidente.
Leiena solīja, ka ES atbilde "būs stingra, vienota un samērīga".
Kā vēstīts, Tramps paziņojis, ka domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā no 1. februāra imports no astoņām ES dalībvalstīm tiek aplikts ar 10% lielu muitas nodokli.
Jaunie tarifi attieksies uz visu importu no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Somijas. Gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārdošanu ASV, no jūnija šis tarifs tiks paaugstināts līdz 25%.
Tikmēr ES apsver atbildes pasākumus pret ASV. Tie ietver tarifus 93 miljardu eiro apmērā, ar ko tiks aplikts imports no Savienotajām Valstīm, kā arī ierobežojumus amerikāņu uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas tirgū.