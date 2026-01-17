ES un Dienvidamerikas valstu kopējā tirgus bloks "Mercosur" paraksta brīvās tirdzniecības nolīgumu. Vairākas Eiropas valstis bija "pret"
Eiropas Savienība (ES) un vairāku Dienvidamerikas valstu kopējā tirgus bloks "Mercosur" sestdien Paragvajā parakstīja brīvās tirdzniecības nolīgumu. Ar šo vienošanos tiek izveidota viena no pasaulē lielākajām brīvās tirdzniecības zonām, kas aptver vairāk nekā 700 miljonus cilvēku un kuras kopējais ekonomikas apjoms ir aptuveni 22 triljoni ASV dolāru.
"Mēs izvēlamies godīgu tirdzniecību, nevis tarifus. Mēs izvēlamies produktīvu ilgtermiņa partnerību, nevis izolāciju," parakstīšanas ceremonijā paziņoja Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena. "Mēs apvienosim spēkus kā nekad agrāk, jo uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā panākt mūsu cilvēku un valstu labklājību."
Vairākums ES dalībvalstu 9. janvārī balsojumā atbalstīja bloka un "Mercosur" brīvās tirdzniecības nolīguma parakstīšanu. Lai tas stātos spēkā, vēl nepieciešams Eiropas Parlamenta atbalsts. Pret to balsoja Polija, Francija, Īrija, Austrija un Ungārija.
Ar 25 gadus gatavoto nolīgumu starp ES un Brazīliju, Argentīnu, Urugvaju un Paragvaju tiks izveidota viena no pasaulē lielākajām brīvās tirdzniecības zonām, un tas ļaus ES eksportēt vairāk automašīnu, tehnikas un alkoholisko dzērienu uz Latīņameriku.
Sarunas, kas sākās 1999. gadā, vairākkārt nonāca strupceļā, tostarp Eiropas lauksaimnieku bažu dēļ, kuri brīdināja, ka viņiem būs jāievēro atšķirīgi standarti.