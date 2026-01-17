Avoti: Cihanouska no Lietuvas pārcelsies uz citu valsti
Viļņā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanouska un viņas komanda pārcelsies no Lietuvas uz kaimiņvalsti Poliju, aģentūrai AFP pavēstīja vairāki cilvēki no viņas komandas.
Tuvākajā laikā viņa kopā ar savu komandu pārcelsies uz Varšavu, aģentūrai AFP pavēstīja četri cilvēki no viņas komandas un avots Polijas Ārlietu ministrijā.
Viņas palīgs Deniss Kučinskis žurnālistiem pastāstīja, ka Cihanouskas vīrs Sjarhejs Cihanouskis, kurš pagājušajā gadā tika atbrīvots no cietuma, pašlaik drošības apsvērumu dēļ atrodas ASV.
Šonedēļ Cihanouska Varšavā tikās ar Polijas prezidentu Karolu Navroci.
Oktobrī Lietuva samazināja Cihanouskas un viņas biroja apsardzes līmeni. Baltkrievijas opozīcijas līderes māja un birojs joprojām tiek apsargāti, taču viņas personiskā apsardze Lietuvā un ārzemēs vairs netiek nodrošināta.
Šāds lēmums tika plaši apspriests. Tika pausts viedoklis, ka lēmums ir politisks, izdabājot tiem, kas uzskata, ka Cihanouskai tiek piešķirta pārāk liela nozīme un ka viņas drošībai tiek piešķirti pārāk daudz resursu. Līdz šim Cihanouskas apsardze Lietuvai izmaksāja apmēram miljonu eiro gadā.
Vadības apsardzes dienests sāka apsargāt Cihanousku, kad viņa 2020. gadā ieradās Lietuvā pēc tam, kad bija spiesta atstāt Baltkrieviju.