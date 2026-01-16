Lielbritānijas cietumā miris pedofils un slepkava no Latvijas - viena no piecām noslēpumainajām nāvēm astoņu dienu laikā
Bēdīgi slavenais pedofils un slepkava Viktors Dembovskis, kurš izcieta mūža ieslodzījumu Franklendas cietumā (Daremas grāfistē) Lielbritānijā, 20. decembrī tika pasludināts par mirušu.
63 gadus vecais Viktors Dembovskis tika notiesāts par 17 gadus vecās Džešmas Raitatas izvarošanu un slepkavību 2005. gadā Londonas rietumos. Dembovskis bija noslēpies "slēptuvē" pie gājēju celiņa un uzbruka Džešmai, kad viņa devās mājās no skolas. Atgadījums notika tikai dažas dienas pirms Džešmas 18. dzimšanas dienas.
Pēc nozieguma Dembovskis aizbēga no valsts, sapratis, ka slepkavības vietā ir atstājis savas atslēgas, taču vēlāk viņš tika aizturēts un nogādāts atpakaļ uz Apvienoto Karalisti.
Dembovskim tika piespriests mūža ieslodzījums bez iespējas pretendēt uz atbrīvošanu.
Dembovskis bija viens no pieciem ieslodzītajiem, kuri Franklendas cietumā astoņu dienu laikā mira pagājušajā mēnesī, ziņo “London Now”.
Cietumu un probācijas ombuds Adrians Ašers norādīja, ka katrs no šiem nāves gadījumiem tiks izmeklēts un izvērtēts, vai tie ir savstarpēji saistīti.