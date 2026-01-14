Protestos Irānā nogalināto skaits pieaudzis līdz vismaz 2571 cilvēkam
Irānā notiekošo protestu gaitā ir nogalināts vismaz 2571 cilvēks, trešdienas rītā pavēstīja ASV bāzētā cilvēktiesību aktīvistu organizācija "Human Rights Activists News Agency".
Šis upuru skaits ir lielāks nekā jebkurā citā protestu vai nemieru vilnī Irānā desmitiem gadu laikā un atgādina haosu 1979. gada islāma revolūcijas gaitā.
Aktīvistu organizācija ziņoja, ka 2403 no nogalinātajiem bija protestētāji, bet 147 bija saistīti ar valdību. Ir gājuši bojā 12 bērni, kā arī deviņi civiliedzīvotāji, kas nepiedalījās protestos.
Vairāk nekā 18 000 cilvēku ir aizturēti, ziņoja "Human Rights Activists News Agency".
Irānas valsts televīzija pirmoreiz atzina lielo nāves gadījumu skaitu, citējot kādas amatpersonas teikto, ka valstī ir "daudz mocekļu", un izskaidrojot vilcināšanos ar to, ka miruši daudzi smagi ievainotie. Tomēr oficiālais paziņojums izskanēja tikai pēc tam, kad aktīvisti bija ziņojuši par upuru skaitu.
Protesti sākās decembra beigās, un tos izraisīja plaša ekonomiskā krīze un straujais valūtas kursa kritums.
Sākotnēji Teherānas ielās izgāja tirgotāji. Pēc tam protesti izplatījās visā valstī un jau bija vērsti pret visu Irānas vadību.